Barclays Center quer Mayweather

Barclays Center, a moderníssima arena do Brooklyn, em Nova York, quer levar uma luta de Floyd Mayweather em 2014. Há sete anos que o atleta mais bem pago do mundo só se apresenta em Las Vegas. Por dois motivos. Primeiro porque mora na Cidade do Jogo. Segundo por causa do baixo imposto cobrado em suas milionárias bolsas.

Mas, segundo Stephen Espinoza, vice-presidente executivo de esportes do canal Showtime, os donos da Barclays Center farão uma oferta irrecusável para o melhor boxeador da atualidade, considerando até os 8,82% de impostos cobrados em Nova York.

“Nova York possui todas as condições de elevar as lutas de Mayweather ao nível que elas precisam. Lutar em Nova York será importante para a carreira de Mayweather”, disse Espinoza.

Em fevereiro do ano passado, Mayweather assinou um contrato de US$ 250 milhões com o Showtime para a realização de seis lutas. Já foram duas: Robert Guerrero e Saul Canelo Alvarez.