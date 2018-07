Divulgado pela Comissão Atlética de Nevada os valores das bolsas das principais lutas de sábado, em Las Vegas. Floyd Mayweather vai recebe US$ 32 milhões, mais porcentagem na venda do pay-per-view. Marco Midana vai ganhar US$ 1,5 milhão e mais pay-per-view. Mesmo vai receber Amir Khan, enquanto Luis Collazo fica com US$ 350 mil.