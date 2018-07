Bolsa de Nonito Donaire: US$ 750 mil. A de Anderson Silva: US$ 200 mil

O filipino super-galo Nonito Donaire ganhou US$ 750 mil para enfrentar o japonês Toshiaki Nishioka, sábado à noite, em Carson. Quase no mesmo horário, Anderson Silva recebeu US$ 200 mil para vencer Stephan Bonnar, que ganhou US$ 34 mil.

Na preliminar de Donaire x Nishioka, Brandon Rios e Mike Alvarado fizeram um sensacional combate entre meio-médios-ligeiros, sem cinturão em jogo. Rios ganhou US$ 500 mil, enquanto Alvarado ficou com US$ 250 mil.

Uma vez me disseram que a bolsa de Anderson Silva era de US$ 3 milhões. Que coisa!