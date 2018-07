Boxe no Esporte Interativo: sábado e dia 31

O canal Esporte Interativo, por intermédio de seu site (br.esporteinterativo.yahoo.com), vai passar ao vivo o melhor do boxe nas próximas duas semanas. Sábado, direto de Montreal, no Canadá, será a vez de Adonis Stevenson x Andrzej Fonfara, valendo o cinturão dos meio-pesados do Conselho Mundial de Boxe, a partir das 22 horas.

Dia 31, direto de Wembley, a partir das 14h15, o EI vai transmitir a sexta luta profissional de Anthony Joshua. O campeão olímpico dos superpesados em Londres/2012 vai encarar Matt Legg. O evento principal, às 17h30, vai ter a revanche entre Carl Froch e George Groves. São esperados 80 mil espectadores.

Para esquentar, confira um vídeo de Adonis Stevenson. A esquerda dele é boa!