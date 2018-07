Bradley pode ser sparring de Pacquiao

O técnico Freddie Roach quer contratar Timothy Bradley para ser sparring de Manny Pacquiao na preparação para o duelo com Floyd Mayweather. Segundo o treinador, o norte-americano é o que pode se assemelhar mais com Mayweather durante as sessões de treinos. Kevin Hoskins, Steve Forbes, Shawn Porter e Ruslan Provodnikov, costumeiros companheiros de treino de Pacquiao, segundo Froach, não ajudariam seu pupilo desta vez a se preparar de forma correta par encarar a maneira única de lutar com a qual Mayweather se apresenta.

Bradley lutou duas vezes com Pacquiao. Venceu em 2012 e perdeu no ano passado. Ambas as lutas terminaram por pontos.