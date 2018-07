Bradley vence Provodnikov em duelo histórico

Uma guerra! Esta é a definição da vitória sobre Tim Bradley sobre Ruslan Provodnikov. Um duelo sem clinches, sem medo e com uma determinação incrível dos boxeadores. É verdade que eles mostraram falhas, mas quem não as tem? O americano não precisava se expor tanto na troca de golpes desde o início e o russo podia ter se protegido um pouco mais a partir do terceiro round. Mas nada disso tira o brilho da disputa.

O triunfo por pontos do norte-americano pode causar polêmica, afinal ele caiu três vezes, mas sua recuperação no combate foi impressionante.

Mais uma luta para entrar para a história. Se todos esperavam pela vitória de Bradley para ter uma revanche com Pacquiao, agora Provodnikov mostrou que merece entrar para o nível dos principais entre os meio-médios.