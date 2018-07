Bronca de Bob Arum causa ‘saia justa’

Uma “saia justa” marcou a entrevista coletiva desta quarta-feira. O empresário Bob Arum demonstrou toda sua irritação pelo fato de o Hotel MGM exibir mais cartazes, telões e fotos em seu cassino do combate Floyd Mayweather x Marcos Maidana, marcado para dia 3 de maio, do que de Pacquiao x Bradley, que será já neste sábado. “Estou muito desapontado com o MGM, mas muito desapontado. Temos outros locais tão bons aqui em Las Vegas como o Mandalay Bay….Estou muito desapontado.”

Um dos representantes do estabelecimento foi chamado a falar no microfone e limitou-se a ler um pequeno discurso.

Diplomático, Arum disse em tom de brincadeira que está ficando “velho”. Há mais de quatro décadas no boxe, o empresário, um advogado formado em Harvard, sabe como poucos como promover seus eventos. Nesta quarta-feira, por exemplo, fez elogios intensos ao canal HBO, a ponto de deixar o presidente Mark Taffner sem palavras diante dos jornalistas.

Aos 82 anos, Arum parece uma criança quando fala de seus projetos para o boxe. O maior deles é invadir a China. “Aqui nos Estados Unidos sabemos o quanto podemos faturar com os grandes eventos do boxe. Lá (na China), o céu é o limite”, disse o empresário.

Sua intenção é fazer de seis a oito grandes eventos em Macau, na China. E o próximo será no dia 31 de maio. “Vamos colocar o melhor lutador do Brasil (Esquiva Falcão) em ação na mesma programação em que teremos três grandes lutas da categoria peso pena, com destaque para o grande filipino Nonito Donaire”, revelou Arum.