Canelo é muito bom!

Ano passado, durante a cobertura da Copa do Mundo, na África do Sul, encontrei alguns jornalistas mexicanos em um treino da equipe do México. Disse que gostava de boxe e eles me disseram: “O maior nome do boxe mexicano será Saul Alvarez, o Canelo.”

Procurei me informar e vi que o garoto tinha mesmo potencial, mas não imaginava que fosse atingir este patamar pouco mais de um ano depois. Ontem, Canelo venceu Kermit Cintron por nocaute no quinto assalto, dominando totalmente a luta. Chegou a hora dos grandes duelos para o mexicano bom de briga. Imagino uma luta com Julio Cesar Chavez Jr. Os dois já trocaram farpas. Vamos esperar.