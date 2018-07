Canelo quer vingar a derrota do irmão para Trout

Saul Canelo Alvarez encara de forma pessoal a luta do dia 20, em San Antonio, no Texas, diante de Austin Trout. “Não existe a opção de derrota para mim”, disse o campeão mundial dos médios-ligeiros, do Conselho Mundial de Boxe.

Canelo encara como uma revanche a luta, pois Trout derrotou Rigoberto Alvarez, irmão mais velho de Canelo, em 5 de fevereiro de 2011, em Guadalajara. Na oportunidade, estava em jogo o cinturão dos médios-ligeiros da Associação Mundial de Boxe, que ainda pertence ao norte-americano.

Trout venceu Rigoberto por pontos. Os três jurados apontaram 119 a 108 para Trout.