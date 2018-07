Canelo sobe mais um degrau

Saul Canelo Alvarez subiu mais um degrau em sua carreira com a importante vitória sobre Austin Trout, sábado à noite, em San Antonio, no Texas. Diante de 39.427 espectadores, o mexicano, de 22 anos, venceu por pontos (115-112, 116-111 e exagerados 118-109) um combate difícil.

Trout, mais forte fisicamente e com um bom jab, conseguiu frear o ataque inicial de Canelo, que precisou mostrar adaptação ao estilo do rival. O agora campeão unificado dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe e Associação Mundial de Boxe teve de usar muito os uppers para minar o americano, além de bons golpes na linha de cintura.

Canelo soma 42 vitórias (30 nocautes) e segue invicto. Aumenta sua credibilidade e fará com certeza mais uma grande luta este ano. Trout não pode ser desprezado. Trata-se de um ótimo pugilista, que, aos 27 anos, vai seguir seu caminho e é um bom desafiante para qualquer campeão.

O Alamodome viu mais um capítulo feliz da história do boxe.