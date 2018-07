Saul Canelo Alvarez vai repetir o treino feito diante de Floyd Mayweather, em setembro do ano passado, na preparação para encarar o cubano Erislandy Lara, dia 12 de julho, em Las Vegas. O mexicano vai fazer 130 rounds com seis sparrings, sob orientação do técnico Chepo Reynoso. Vamos ver se o resultado desta vez será favorável a Canelo.