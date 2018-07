Canelo vai treinar 130 rounds para Mayweather

Saul Canelo Alvarez está nas montanhas da Cafifórnia, onde treina para o combate de 14 de setembro contra Floyd Mayweather. Segundo José “Chepo” Reynoso, técnico e manager do mexicano, serão utilizados 5 ou 6 sparrings para os 130 rounds programados. Três já estão no ginásio em Big Bear.

“As luvas serão nas segundas, quartas e sextas”, disse Reynoso, que revelou o peso atual do campeão mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe. “Ele está com 165 libras (74,84 quilos). Não teremos problemas para alcançar os 152 (68,95) em 14 setembro.”