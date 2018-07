Canelo x Trout: 15 mil ingressos vendidos

Já foram vendidos 15 mil bilhetes para a luta de 20 de abril entre Saul Canelo Alvarez e Austin Trout, no Alamodome de San Antonio, Texas. Ramiro González, diretor de relações públicas da Golden Boy Promotions, afirmou que o combate poderá negociar até 40 mil ingressos. As entradas mais procuradas são as mais próximas do ringue, que custam US$ 300.

O maior público registrado no Alamodome é de 1993, quando Julio Cesar Chavez e Pernel Whitaker empataram: 58.891 espectadores.

Oscar De La Hoya fez uma previsão sobre Saul Alvarez. “Só existiu um Muhammad Ali, um Tyson, Um Chavez, um Golden Boy e só exisitirá um Canelo Alvarez.”