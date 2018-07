Carta marcada

Não precisava ser um gênio para saber que a luta entre Erik Morales e Marcos Maidana seria boa. O argentino venceu, mas já concedeu uma revanche para o mexicano. Aliás, o Maidana faz o caminho que o Popó deveria ter seguido. Se expor mais nos Estados Unidos e encarar os grandes nomes do momento. Mesmo com duas derrotas, o hermano sempre está colocado em grandes noitadas, pois se trata de uma grande atração. Com isso, o boxe argentino segue sendo bastante respeitado.

Quanto ao Morales, me preocupa a lesão no olho. Talvez tenha chegado sua hora de parar, mas ele insiste. Quer a revanche ou um duelo com o compatriota Juan Manuel Marquez. Deus o ajude.



Fotos: Isaac Brekken/AP e Steve Marcus/Reuters