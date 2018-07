Casamayor desafia Popó

O cubano Joel Casamayor vai dar uma oportunidade a Acelino Popó Freitas, caso ganhe do norte-americano Thimothy Bradley, sábado à noite, em Las Vegas, na preliminar de Manny Pacquiao x Juan Manuel Marquez. “Se me derem dinheiro, coloco o título em jogo no Brasil. Vou fazer o que Popó nunca fez por mim. Lhe dar uma oportunidade de reconquistar o título”. Popó e Casamayor lutaram em 2002 e o brasileiro venceu por pontos, mas o cubano nunca engoliu a derrota. “Eu venci aquela luta”, disse o cubano, que está com 40 anos.