Além de perder a luta para Timothy Bradley, sábado, em Las Vegas, o cubano Joel Casamayor também foi pego no exame antidoping. Ele foi flagrado pelo uso de maconha. Parte de sua bolsa de US$ 100 mil pode ser confiscada pela Comissão Atlética de Nevada. Desse valor, US$ 6,6 mil foram retirados para o pagamento de um dívida de pensão de um de seus filhos.