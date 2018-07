A Comissão Atlética de Nevada suspendeu Julio Cesar Chavez Jr. por nove meses por ter sido flagrado no exame antidoping para maconha, após a derrota para o argentino Sergio Martinez em 15 de setembro. Com isso, o boxeador mexicano não poderá lutar até 15 de junho. Uma punição branda para o Filho da Lenda. Chavez Jr. também foi multado em 30% do valor da bolsa, que foi de US$ 900 mil.