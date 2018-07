Chavez Jr. está com problema no peso

Após 13 meses longe dos ringues, Julio Cesar Chavez Jr. volta a lutar sábado, diante de Brian Vera. Mas o filho da lenda segue com problemas para dar o peso. Ex-campeão dos médios do Conselho Mundial de Boxe (160 libras ou 72,575 quilos), Chavez Jr. acertou que o duelo fosse no peso dos supermédios (168 libras ou 76,204 libras). Mas nem assim ele está com tranquilidade para entrar em ação.

Seu pai, JC Chavez, anunciou que o combate terá como peso limite 173 libras. Ainda assim Chavez Jr. sofre com a balança. Seu preparador físico, Alex Ariza, negou que o mexicano tivesse alcançado os 95 quilos durante o período de férias. A pesagem acontece na sexta-feira.

Chavez Jr. deveria ter lutado dia 7, mas um corte adiou o combate. Na derrota para Sergio Martinez, em setembro, Chavez foi pego no doping para maconha.