Chavez Jr. vai a Las Vegas para negociar luta com Golovkin

Julio Cesar Chavez Jr. é aguardado neste sábado, em Las Vegas, para ver a luta entre Manny Pacquiao x Timothy Bradley e para dar continuação no domingo às negociações para o combate contra o casaque Gennady Golovkin. Economicamente está tudo certo, mas o que está evitando o acerto final, segundo Chavez Jr., é que a Top Rank exige uma extensão do contrato para depois da luta. O pugilista mexicano quer fazer um compromisso apenas para uma luta. A data para o duelo é 19 de julho e pode ser no Madison Square Garden, em Nova York.