Chavez Jr. x Vera: uma vergonha

Que vergonha!!!! Só saberemos o limite de peso de Julio Cesar Chavez Jr. e Brian Vera momentos antes da pesagem do combate marcado para sábado, em Carson. Tudo isso por causa do mau estado físico do “Filho da Lenda”.

“Estou com 174 libras. Não terei problemas para atingir os 173 combinados”, disse Chavez Jr. em entrevista desta quarta-feira pela manhã para a ESPN.

“Será a primeira vez que os lutadores primeiro vão pesar e depois daremos o peso limite”, disse o lendário Bob Arum, em uma frase que não sei dizer se é para rir ou para chorar.

Após 13 meses longe dos ringues, Julio Cesar Chavez Jr. volta a lutar sábado, diante de Brian Vera. Mas o filho da lenda tem sérios problemas para dar o peso. Ex-campeão dos médios do Conselho Mundial de Boxe (160 libras ou 72,575 quilos), Chavez Jr. acertou que o duelo fosse no peso dos supermédios (168 libras ou 76,204 libras). Mas nem assim ele está com tranquilidade para entrar em ação.

Seu pai, JC Chavez, anunciou na segunda-feira que o combate teria como peso limite 173 libras. Ainda assim Chavez Jr. sofre com a balança. Seu preparador físico, Alex Ariza, negou que o mexicano tivesse alcançado os 95 quilos durante o período de férias. A pesagem acontece na sexta-feira.

Chavez Jr. deveria ter lutado dia 7, mas um corte adiou o combate. Na derrota para Sergio Martinez, em setembro, Chavez foi pego no doping para maconha.