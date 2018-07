CMB coloca Pacquiao em 1.º no ranking

Manny Pacquiao é o primeiro colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe entre os meio-médios. A categoria tem como campeão Floyd Mayweather. O filipino só precisou de uma vitória, sobre Brandon Rios, no último dia 23, para se tornar o desafiante oficial do campeão. Ele não estava entre os 15 listados.

O argentino Luis Carlos Abregu, que teve uma fratura na mão, caiu de primeiro para segundo, e o britânico Amir Khan saiu de segundo para terceiro.

Em Selton, Washington, onde foi ver uma programação organizada por sua empresa, Floyd Mayweather afirmou que seu próximo rival será “sólido”, negando qualquer acerto com Khan. Aumentam os rumores de uma revanche entre Mayweather e Cotto.

Mayweather ratificou que vai lutar em maio e setembro.