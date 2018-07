CMB incentiva Mayweather x Pacquiao

Em carta aberta o Conselho Mundial de Boxe ratificou seu apoio à realização da luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. A entidade lembrou que colocou o filipino em primeiro lugar no ranking dos meio-médios, após sua vitória sobre Brandon Rios, com a intenção de que o combate fosse realizado este ano, mas o pugilista asiático preferiu enfrentar Timothy Bradley em abril.

O CMB aconselhou que as partes se reúnam após a luta de Pacquiao com Chris Algieri, em 22 de novembro, em Macau, na China, para que o duelo seja realizado. “Mayweather e Pacquiao têm grande história no CMB e, sem dúvida, uma luta entre eles seria um dos maiores eventos da história do boxe e do nosso esporte”.