Há 50 anos foi fundado o Conselho Mundial de Boxe (CMB). Newton Campos, presidente da Federação Paulista de Boxe, esteve entre os dirigentes que criaram a entidade com maior força no boxe internacional. Por isso, a bandeira brasileira fez parte do logotipo do CMB. Mas na nova versão do emblema o símbolo nacional não aparece. Por quê?