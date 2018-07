CMB: título dos pesados está vago

O título dos pesados do Conselho Mundial de Boxe está vago. O ucraniano Vitali Klitschko foi apontado como campeão emérito, pois está concentrado em seus ideais políticos na Ucrânia, onde ‘luta’ para a retirada do presidente do país. Vitali quer disputar as eleições presidenciais em 2015.

O CMB ainda não anunciou o que será feito para se apontar um novo campeão. O mais lógico seria colocar Deontay Wilder frente a Bermane Stiverne. O vencedor deste duelo enfrentaria Chris Arreola pelo título mundial.