Comissão analisa vitória de Maidana

Assim como no futebol, o boxe também poderá ter uma decisão no tapetão.

A Comissão de Boxe do Texas analisa a vitória de Marcos Maidana sobre Adrien Broner. O site TMZ mostrou imagens de Alex Ariza, preparador físico de Maidana dando uma pílula para o argentino durante o intervalo de um dos roundes. Após receber a pílula, Maidana precisou tomar água para engolir o comprimido. O resultado da investigação da comissão deverá sair até quinta-feira.

Broner, que chegou a ir ao hospital com suspeita de fratura na mandíbula, disse estar confiante de provar que Maidana teria trapaceado para vencer o título mundial dos meio-médios, versão Associação Mundial de Boxe.

Segundo as regras do Texas, “até mesmo a água que vai ser usada no córner precisa ser analisada antes da luta”. Pílulas e outras substâncias não pode ser oferecidas aos lutadores no córner.

Alex Ariza afirmou não ter feito nada ilegal e afirmou que não deu uma pílula branca para Maidana e sim uma bola de algodão.