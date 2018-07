Contra cãibras, Pacquiao usa creme de US$ 1,8 mil

O técnico Freddie Roach revelou que o filipino Manny Pacquiao sofre com cãibras nas pernas durante os treinamentos para a superluta de 2 de maio, em Las Vegas, contra o norte-americano Floyd Mayweather. Com a autorização da Agência Antidoping dos Estados Unidos, o pugilista campeçao em oito categorias usa um creme anti-inflamatório que custa US$ 1,8 mil a bisnaga. “Isso é algo normal e será tratado sem problemas. Não atrasa a nossa programação”, disse Roach. Pacquiao está em Los Angeles e trocou as seis sessões semanais de corridas na montanha por sprints todas as manhãs.