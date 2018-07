Com a prisão de Floyd Mayweather de 6 de janeiro a 6 de abril, o esperado combate com Manny Pacquiao vai ficar para o segundo semestre do ano que vem. Antes, o filipino poderá dar revanche a Miguel Cotto, de quem venceu em 2009. Outra opção é uma revanche também com Juan Manuel Marquez. Timothy Bradley corre por fora. Bob Arum se reúne com Pacquiao daqui duas semanas em Los Angeles para tratar de seu futuro.