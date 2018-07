Cotto x Maravilla ou Maravilla x Cotto

Está para ser anunciada uma das lutas mais aguardadas do ano: Miguel Cotto x Sergio Maravilla Martinez. Ou seria Sergio Maravilla Martinez x Miguel Cotto. Este é o único problema que impede até agora o anúncio oficial do duelo de 7 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York. Os pugilistas exigem que seus nomes estejam em primeiro lugar no panfleto da luta. Mas é uma bobagem sem tamanho. O que é interessa é o resultado final da luta. Dá para sentir o ego desses lutadores.