Concordo com o Dana White de que a postura de Floyd Mayweather ao comentar as repercussões das atuações de Jeremy Lin, dos Knicks, não foi a correta. White disse que Mayweather foi “racista”. Mas acho que o chefe do UFC deveria se preocupar apenas com os problemas do UFC. O boxe possui muita gente para analisar o caso, assim como a NBA. Todo mundo pode falar de tudo, mas é melhor cada um na sua.