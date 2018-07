Danny Garcia, a melhor esquerda do boxe atual

Muitas vitórias de Danny Garcia vieram por intermédio de sua espetacular mão esquerda. Sábado, no Barclays Center, não foi diferente. Uma “bomba” derrubou a lenda Erik Morales no quarto assalto. Garcia parece não precisar olhar para disparar forte e preciso na cabeça do adversário.

Esperamos que o maravilhoso Morales realmente só faça mais uma luta em Tijuana para se despedir.

Quanto a Garcia, definitivamente está entre os melhores da atualidade. Pronto para grandes desafios.