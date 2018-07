De La Hoya e Bob Arum

Bob Arum foi o empresário que cuidou da carreira de Oscar De La Hoya. Juntos somaram grandes momentos. Depois que o Golden Boy virou empresário as coisas entre os dois mudaram. Rivalidade, processos, brigas…

Da clínica onde está internado em Malibu, na Califórnia, De La Hoya agradeceu a nota de Arum na qual se dizia preocupado com sua saúde.

De La Hoya escreveu:

“Caro Bob Arum,

Primeiramente, gostaria de humildemente pedir desculpas por qualquer dor que eu causei a você e/ou sua família. Eu também quero me desculpar com Manny Pacquiao por qualquer atitude errada em minha parte. Você é um grande campeão. Eu percebi que, ao aceitar todos os meus erros em torno de mim, espero que me perdoe. Com muita humildade, peço que trabalhamos juntos para o bem do esporte que amo profundamente. Não é justo para os fãs e os lutadores. Então, hoje vamos avançar e organizar as melhores lutas possíveis e mostrar ao mundo que somos capazes de fazer. Obrigado Bob.”