De La Hoya gasta US$ 77 mil com clínica

Oscar de la Hoya está internado em uma clínica de redcuperação de Malibu, Califórnia. A informação é de uma fonte ligada ao Golden Boy. Segundo informações, ele estaria gastando US$ 77 mil por mês com o tratamento. De La Hoya, que está internado desde 7 de maio, tem feito três reuniões por dia.

Em nota oficial, De La Hoya afirmou: “Estou sinceramente emocionado pelo apoio que tenho recebido e prometo que vou derrubar esta doença que tenho. Não há nenhuma dúvida em minha mente que eu irei me tornar mais forte e mais humilde, com esta experiência. Nessas últimas semanas, eu tenho crescido como pessoa e serei capaz de encontrar o meu poder superior. Todos os dias ele me dá a força para viver a vida de uma forma correta. Eu estou aprendendo a me amar primeiro, para que eu possa amar os que me rodeiam. Obrigado e verei a a todos em breve mais forte do que nunca. ”