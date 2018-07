Definido próximo rival de Esquiva

O norte-americano Lanny Dardar, de 27 anos, com um cartel de cinco lutas, duas vitórias (um nocaute), dois empates e duas derrotas é o próximo rival de Esquiva Falcão. A luta será dia 6 de dezembro, no Civic Auditorium, em Glendale, Califórnia. Esquiva, que tem contrato até o fim de 2018 com a Top Rank, fará seu sexto combate no ano. Ele venceu as cinco lutas, com três nocautes. O medalha de prata treina em Las Vegas, sob os conselhos de Sergio Batarelli.