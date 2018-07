Esquiva Falcão já sabe quem é o rival de 4 de outubro, em Orlando, na Flórida. Trata-se do norte-americano Austin Marcus, de 21 anos, que soma 6 vitórias (3 nocautes), 4 derrotas e 1 empate. Em 2014, Marcus lutou duas vezes: venceu uma e empatou a última em 19 de abril.

Será a quinta luta de Esquiva, que, se vencer, voltará a lutar em 13 de dezembro, na preliminar do combate do porto-riquenho Miguel Cotto, no Madison Square Garden, em Nova York.