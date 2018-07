Depois de Las Vegas, Esquiva luta duas vezes na China

Sergio Batarelli, conselheiro de Esquiva Falcão, ratificou a data de 12 de abril para a segunda luta do medalha de prata de Londres no boxe profissional. Segundo Batarelli, o adversário será Bruce Rundle. Será uma das preliminares de Manny Pacquiao x Timothy Bradley, no MGM Hotel, em Las vegas.

“Embarcamos dia 9 para Las Vegas, onde daremos continuidade ao treinamento, e vamos ficar por lá, até dia 23 de maio, quando embarcamos direto para Macau. Esquiva faz sua terceira luta dia 31 de maio e a quarta 12 de julho, ambas na China”, afirmou Batarelli.