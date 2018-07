Nas mais de 30 lutas em que estive pessoalmente nos Estados Unidos, uma figura servia de referência para fatos históricos: Bert Sugar. Com mais de 80 livros publicados sobre a nobre arte, o jornalista, sempre com seu chapéu e charuto, tinha a informação, acompanhada de ironia e bom humor. Ele morreu no domingo, , aos 75 anos, nocauteado por um câncer no pulmão, devido a um infarto.

Em 1999, após o empate entre Evander Holyfield e Lennox Lewis, no Madison Square Garden, eu disse ao senhor Sugar. “Na bolsa de apostas, estão pagando 40 por 1 pelo empate!” E ele me falou: “E só agora você me informa disso, rapaz!”

Todos os jornalistas que gostam de boxe estão tristes. Perderam sua referência, mas é bom não transparecer esta tristeza. Bert Sugar, com certeza, daria um berro: “Pare com isso garoto, a luta vai começar!” Descanse em paz, professor.