Detroit vai ferver dia 29 de janeiro. O Silverdome, com capacidade para 80 mil pessoas, deverá receber um público bastante grande para acompanhar um duelo entre invictos. Timothy Bradley, campeão dos superleves da OMB, vai encarar Devon Alexander, dono do cinturão do CMB. Bradley soma 26 vitórias (11 nocautes), enquanto Alexander acumula 21 vitórias (13 nocautes).