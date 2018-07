‘Divórcio’ entre Top Rank e MGM Hotel está próximo

O casamento entre Top Rank e MGM Hotel está perto do fim. Bob Arum não engoliu o fato de o hotel estampar mais banners e comerciais em seu estabelecimento da luta entre Floyd Mayweather x Marcos Maidana, que será dia 3 de maio, do que para Manny Pacquiao e Timothy Bradley, que lutam sábado à noite.

“Teremos uma reunião no domingo pela manhã para vermos quais concluesões iremos tirar de tudo isso”, disse Arum, bastante nervoso na sala de imprensa. “Estou muito decepcionado com o MGM. Muito”, não para de repetir o empresário pelos salões do hotel.

Na entrevista coletiva, Arum afimou que “no Venetian (hotel em Macau) jamais cometeriam um erro desses, de colocar nos cartazes alguém que é 15 por 1 favoritos nas apostas”. É uma crítica à luta entre Mayweather x Maidana. O empresário também criticou o canal Showtime, que, segundo ele luta para pagar suas dívidas, enquanto o rival HBO acumula faturamento de US$ 1 bilhão em um quarto de ano.

Para completar, Bob Arum pediu desculpas pelo fato de o Hotel MGM não oferecer um almoço à imprensa durante a entrevista dos técnicos e dos lutadores das preliminares na quinta-feira.