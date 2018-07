Dominicano substitui Barrios contra Morales

O dominicano Francisco Lorenzo, de 39 anos, vai substituir o argentino Rodrigo Barrios no combate deste sábado, em Tijuana, contra o mexicano Erik Morales. Barrios não conseguiu viajar da Argentina para o México, pois sofre processo por causa da morte de uma jovem, em janeiro do ano passado, no qual o pugilista é acusado de homicídio doloso.

Lorenzo soma 35 vitórias (16 nocautes) e oito derrotas. Não deverá ser obstáculo para Morales, que sonha com uma luta com o compatriota Juan Manuel Marquez para o próximo ano.