Don King prevê luta no Egito e ‘volta’ de Tyson

Aos 82 anos, Don King segue falastrão e agitando o mundo do boxe. Em visita à cidade do Cairo, o lendário empresário anunciou sua intenção de realizar a luta pelo cinturão dos pesos pesados entre Bermane Stiverne e Deontay Wilder, no Egito, em novembro. “Quero esse duelo nas sombras das pirâmides”, disse King, comparando o futuro evento com o Rumble in the Jungle, de 1974, e Thrilla em Manila, de 1975, que tiveram Muhammad Ali como protagonista.

Para completar, King disse que se Stiverne vencer Wilder vai tentar convencer Mike Tyson a voltar aos ringue. “George Foreman lutou até os 47 anos. Mike também pode”, afirmou o empresário. Tyson completou 48 anos dia 30 de junho.

O haitiano Stiverne, de 35 anos, ganhou o título mundial dos pesados, ao nocautear Chris Arreola em seis roundes. Wilder soma 31 vitórias, todas por nocaute.