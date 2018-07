Don King sofre queda e está internado

O folclórico empresário Don King está internado em uma clínica na cidade de Cleveland, Ohio. Segundo uma pessoa da família, King, de 83 anos, sofreu uma queda em um hotel e teve esmagamento de uma região da face. “As lesões são muito graves. Ele passou por cirurgia e terá de enfrentar uma recuperação longa”, disse a fonte.

King é o empresário de Bermane Stiverne, campeão mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial de Boxe. Uma luta com Deontay Wilder está sendo negociada. O canal Showtime quer fazer o duelo no dia 17 de janeiro, em Las Vegas, mas o acidente com Don King atrasou as negociações.