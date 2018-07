Eder Jofre pode deixar hospital neste sábado

Eder Jofre deve deixar o hospital neste sábado. “Ele está lúcido e com coordenação motora total. Está novo”, disse Marcel Jofre, filho do eterno campeão mundial dos galos. Eder foi internado há duas semanas na Santa Casa da Vila Mariana, com sinais de depressão. A morte de Cidinha, sua mulher por 52 anos, em 10 de maio, abalou o Galo de Ouro.

Se Eder tiver alta neste sábado pela manhã, ele ficará na casa de sua filha Andrea até terça-feira, quando deverá retornar ao hospital para uma reavaliação.