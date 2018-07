Eleição no CMB. Votem em Eder Jofre!

O Conselho Mundial de Boxe está elegendo, por intermédio de seu site (www.wbcboxing.com) o melhor boxeador em cada categoria. Eder Jofre, evidentemente, disputa na categoria peso galo, diante de Carlos Zarate e Joichiro Tatsuyoshi. O vencedor entre os internautas vai ter sua foto no novo cinturão que o CMB dará ao campeão de cada categoria, ao lado de Muhammad Ali, Joe Louis, Jose Sulaimán (ex-presidente do CMB morto no início deste ano) e do atual campeão do peso.

Vamos todos votar! É possível votar quantas vezes quiser. Vamos lá!

Aqui está o link para a votação:

http://wbcboxing.com/champions/encuesta.php?id=20