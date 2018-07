Em duelo eletrizante, Garcia derrota Matthysse

Em uma luta sensacional, o norte-americano Danny Garcia manteve os cinturões dos meio-médios, versão Conselho Mundial de Boxe e Associação Mundial de Boxe, ao derrotar o argentino Lucas Mathysse, por pontos, após 12 rounds. Os jurados foram unânimes: 115-111 e 114-112 (duas vezes). O Estado anotou 117-113 para Garcia.

O americano, de 25 anos, também contrariou a bolsa de apostas, que era favorável ao lutador sul-americano. Garcia se mantém invicto, após 27 lutas, enquanto Matthysse perdeu pela terceira vez em 37 lutas.

A seguir, confira um resumo da luta, com as notas do Estado round a round:

Primeiro round

De estudos. Os dois melhores golpes de cada um (direto de direita de Matthysse e o gancho de esquerda de Garcia) passam no vazio – 10 a 10

Segundo round

Matthysse ganha o round. Aplica bem a esquerda e segura a direita, com receio da perigosa esquerda de Garcia, que acertou menos golpes contundentes – 20 a 19 para o argentino.

Terceiro round

Garcia se recupera. Consegue bloquear os avanços de Matthysse e acerta os melhores golpes – 29 a 29

Quarto round

Garcia passa à frente. Ataca quando Matthysse inicia o movimento de ataque. Acerta bons golpes e esquivas – 39 a 38

Quinto round

Matthysse se recupera. Ataca o tempo todo e encurrala Garcia, que aplica dois golpes baixos e quase foi punido pelo juiz Tony Weeks – 48 a 48.

Sexto round

Matthysse ganha o round e soma 58 a 57. Foi quem buscou o ataque. Garcia ficou no contra-ataque e não teve êxito.

Sétimo round

Assalto muito bom para Garcia. Olho direito do argentino incha demais e o americano acerta duas boas sequências – 67 a 67.

Oitavo round

A esquerda de Garcia começa a fazer a diferença. O americano castiga o olho direito do argentino e abre vantagem na luta: 77 a 76.

Nono round

A luta é de Garcia. Matthysse começa a não achar o americano no ringue. Só um nocaute salva o argentino da derrota. 87 a 85.

Décimo round

Garcia passa a acertar Matthysse também com a direita. Mas o argentino é muito valente e busca o golpe salvador. Chega a acertar bom golpe, mas perde o round. 97 a 94.

Décimo-primeiro round

Matthysse se abre e vai para o ataque. Chega a arrancar o protetor de Garcia, mas o americano se recupera e no contra-golpe derruba Matthysse com a esquerda. 107 a 103.

Último round sensacional

Garcia acerta bons golpes. Matthysse desesperado recebe um golpe abaixo da cintura. Americano perde um ponto. Os 20 segundos finais são eletrizantes. 117 a 113 para Garcia.