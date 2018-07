Em Las Vegas para Pacquiao x Marquez

Os mexicanos prometem invadir Las Vegas para empurrar Juan Manuel Marquez no combate de sábado contra Manny Pacquiao, no MGM Hotel. Eles deram uma amostra do que será no dia da grande luta agora há pouco na recepção a Marquez no hall do MGM. Aos gritos de “Marquez, Marquez, Marquez” centenas de mexicanos deram o primeiro apoio a seu lutador.

Amanhã será a vez de Pacquiao chegar a Las Vegas. Os mexicanos prometem pressionar. Os americanos torcem por Pacman. Eles querem que o filipino vença para enfrentar Floyd Mayweather em maio.