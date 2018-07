Só vendo a produção do programa 24/7 de Pacquiao x Marquez feito pelo canal HBO. O último capítulo que vai ao ar hoje foi apresentado ontem na sala de imprensa do MGM Hotel. Uma aula de jornalismo esportivo. Imagens do México, das Filipinas, treinos dos dois, entrevistas, tudo que se possa imaginar. Pena que no Brasil a HBO não passa.