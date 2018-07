Empresário quer Mayweather em Wembley

O empresário Eddie Hearn prepara uma proposta irrecusável para o norte-americano Floyd Mayweather lutar no Estádio de Wembley, em 2015. Hearn sonha com um duelo entre Mayweather, campeão dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe, contra o britânico Kell Brook, dono do cinturão da mesma categoria pela Organização Mundial de Boxe. “Garanto que coloco 100 mil pessoas em Wembley”, disse o empresário, que em 31 de maio levou 80 mil espectadores para assistir ao duelo entre os britânicos Carl Froch e Michael Groves.

Mayweather luta dia 13 de setembro