ESPN festeja audiência de Stiverne x Arreola

A luta entre os pesos pesados Bermane Stiverne e Cris Arreola, sábado, em Los Angeles, proporcionou a maior audiência do boxe nos canais ESPN nos Estados Unidos desde 1998 no horário nobre (das 20h às 22h). Cerca de 1 milhão de espectadores acompanharam a vitória por nocaute técnico de Stiverne, no sexto assalto, que lhe valeu o cinturão mundial do Conselho Mundial de Boxe.

“É uma classificação sólida que mantém as grandes lutas em nossa pauta”, disse Brian Kweder, programador de boxe da emissora. “Não há planos imediatos para negociar ou comprar a próxima grande luta, mas nós continuaremos avaliando oportunidades que possam surgir.”

O duelo anterior, entre Amir Imam e Yordenis Ugas, também teve grande aceitação do público, com 800 mil espectadores.