Esquiva deve lutar na preliminar de Cotto

Esquiva Falcão deve lutar três vezes neste segundo semestre. A primeira aparição será em 9 de agosto, diante de um adversário a ser escolhido. Depois, o medalhista de prata em Londres/2012 deve subir ao ringue em outubro e em dezembro. A ideia, segundo o conselheiro Sergio Batarelli, é fechar o ano durante a programação que terá o porto-riquenho Miguel Cotto na luta principal, no Madison Square Garden, em Nova York.

Esquiva segue ritmo forte de treinamento sob a orientação do cubano Ismael Salas, que cuida também da parte técnica de campeões como Jorge Linares e Jessie Vargas. O argentino Miguel Diaz, principal treinador do brasileiro, está em Macau, na China, com Guillermo Rigondeaux, que luta neste sábado.