Esquiva estreia com peso combinado

Esquiva Falcão estreia sábado no boxe profissional com um peso combinado. Ele vai entrar no ringue, sábado à noite para enfrentar Joshua Robertson, no máximo com 75,3 quilos (166 libras). “Como faz um tempo que não dou o peso de 160 libras (médios), minha equipe, junto a mim, escolhemos um peso para estreia”. Segundo Esquiva, ele poderá lutar com 160 libras no segundo ou terceiro combate.

Pior para Robertson, que é médio-ligeiro de origem. Não acredito que o adversário de Esquiva fique em pé até o fim dos seis rounds previstos.